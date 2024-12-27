Вестник Кавказа

Около 96 тыс тонн грунта с мазутом убрали с пляжей Кубани

Около 96 тыс тонн грунта с мазутом убрали с пляжей Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани продолжаются работы по ликвидации последствий разлива мазута. Глава региона озвучил примерный объем удаленного грунта с мазутом.

Волонтеры и спасатели убрали около 96 тыс загрязненного грунта с побережья Краснодарского края, поведал глава региона Вениамин Кондратьев. 

"Несмотря на ветреную и дождливую погоду, сегодня весь день добровольцы, спасатели, сотрудники администраций продолжали убирать загрязненный грунт в Анапе и Темрюкском районе. Общими усилиями с пляжей уже собрано и вывезено почти 96 тыс. тонн замазученного грунта, 10 тысяч тонн – за последние сутки"

– Вениамин Кондратьев

Глава региона отметил, что усилиями волонтеров вывезено более 60 тыс грунта с мазутом на площадки временного хранения. 

В мероприятиях по ликвидации последствий экологической катастрофы в субботу принимали участие порядка 7 тыс человек, было задействовано свыше 500 единиц техники.   

Напомним, что крушение танкеров с мазутом произошло в середине декабря в Керченском проливе. Авария спровоцировала выброс мазута, который достиг побережья Краснодарского края и Крыма.

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