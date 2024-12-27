Пожар на склоне горы в Тырныаузе потушен

Кабардино-балкарские огнеборцы всю ночь тушили пожар на склоне горы возле города Тырныауз в Эльбрусском районе – за это время огонь с 700 квадратных метров распространился на площади в 10 тысяч "квадратов".

Огнеборцам Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня к утру удалось полностью потушить пожар на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе, сообщило региональное ГУМЧС.

"По состоянию на 08:55 мск субботы пожар в окрестностях г. Тырныауз полностью ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем, составила 10 000 квадратных метров"

- МЧС по КБР

В тушении пожара участвовали 26 сотрудников МЧС, 11 сотрудников Эльбрусского лесничества и шесть единиц техники, передает РИА Новости.

Пока причина пожара и обстоятельства произошедшего не выявлены – сейчас этим занимаются следователи, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что возгорание произошло у стадиона "Баксан", а сам пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.