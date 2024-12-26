Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех автомобилей

Плохая погода привела к закрытию участка Военно-Грузинской дороги для всех видов транспорта. Ранее было запрещено движение большегрузов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Грузии была закрыта Военно-Грузинская дорога для всех автомобилей, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

В ведомстве отметили, что запрет на движение на участке Владикавказ – Ларс в направлении на выезд из России введен в 22:30 мск. Ограничения продлятся до особого распоряжения.

Напомним, ранее в министерстве заявили о временном закрытии дороги для грузовиков с 17:45 мск.