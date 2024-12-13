Вестник Кавказа

Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов

Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода привела к закрытию участка автодороги от Владикавказа до Верхнего Ларса.

Движение по Военно-Грузинской дороге временно закрыто для фур из-за сложных погодных условий на территории Грузии, передает пресс-служба управления МЧС России по Северной Осетии

"Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств, на участке город Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 17:45 мск 5 января 2025 года до особого распоряжения"

– пресс-служба МЧС

Отметим, что Военно-Грузинская дорога сейчас является единственной транспортной артерией, которая связывает Россию с Грузией и Арменией.

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