Верхний Ларс открыли для фур после снегопада

Сегодня ночью движение через Верхний Ларс ограничили для большегрузов. Сейчас проезд снова стал доступен для всех видов транспорта.

После непродолжительного запрета движение через КПП Верхний Ларс в Северной Осетии возобновлено для всех видов транспорта, включая фуры, рассказали в Федеральной таможенной службе РФ.

«Через пункт пропуска Верхний Ларс разрешено движение для всех видов транспорта»

- Федеральная таможенная служба России

Ранее неблагоприятные погодные условия вынудили ограничить проезд через российско-грузинскую границу. Оно было доступно водителями легковушек.

Напомним, что КПП Верхний Ларс находится на Военно-грузинской дороге – единственном пути по суше, связывающим Россию и Армению через Грузию.