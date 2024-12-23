Вестник Кавказа

Верхний Ларс открыли для фур после снегопада

Верхний Ларс открыли для фур после снегопада
© Фото: Росгранстрой
Сегодня ночью движение через Верхний Ларс ограничили для большегрузов. Сейчас проезд снова стал доступен для всех видов транспорта.

После непродолжительного запрета движение через КПП Верхний Ларс в Северной Осетии возобновлено для всех видов транспорта, включая фуры, рассказали в Федеральной таможенной службе РФ.

«Через пункт пропуска Верхний Ларс разрешено движение для всех видов транспорта»

- Федеральная таможенная служба России

Ранее неблагоприятные погодные условия вынудили ограничить проезд через российско-грузинскую границу. Оно было доступно водителями легковушек.

Напомним, что КПП Верхний Ларс находится на Военно-грузинской дороге – единственном пути по суше, связывающим Россию и Армению через Грузию.

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