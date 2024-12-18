Верхний Ларс: грузовикам запретили движение

Ограничение движение грузовиков через Верхний Ларс. Причина – гололед и снегопад. Свыше 1,6 тыс большегрузов скопились в ожидании проезда.

На участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги ограничили движение грузовиков, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.

Причина запрета передвижения большегрузов связана со снегопадом и образовавшимся гололедом. В департаменте заявили, что погода может привести к аварийным ситуациям.

При этом в ведомстве рассказали о свободном передвижении на участке дороги других автомобилей.

В Национальном агентстве окружающей среды добавили, что движение на участке Степанцминда-Ларс осуществляется в беспрерывном режиме.

Стоит добавить, что МЧС Северной Осетии заявили об очереди из 1 680 большегрузов. Все они скопились в ожидании проезда через границу на Верхнем Ларсе.