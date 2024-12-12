Вестник Кавказа

Верхний Ларс: открыто движение для грузовиков

Верхний Ларс: открыто движение для грузовиков
© Фото: МЧС Северной Осетии
Проезд через Верхний Ларс стал доступен грузовикам. Ранее движение всех машин приостанавливалось, однако 19 декабря оно было возобновлено для легковушек.

Грузовикам разрешили движение через КПП "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

В ведомстве отметили, что что это стало возможным после того, как на территории Грузии расчистили дорожное полотно. Движение в обоих направлениях доступно с 22:30 мск 19 декабря.

Напомним, движение любых видов автомобилей через Верхний Ларс ранее приостанавливалось, однако через некоторое время проезд разрешили легковушкам.

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