Верхний Ларс: Грузия открыла движение для легковушек

После расчистки участка Военно-грузинской дороги проезд через Верхний Ларс возобновился для легковых машин. Движение фур по-прежнему ограничено.

Движение на КПП Верхний Ларс возобновили для легковых машин. Ограничения продолжают действовать для грузовиков, рассказали в министерстве инфраструктуры Грузии.

«После расчистки участка Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс возобновлено движение легковых автомобилей»

- департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии

Гололед не позволяет открыть движение для фур, отметили в министерстве.

Обстановка на Верхнем Ларсе

Из-за обильных снегопадов движение через Верхний Ларс приостановили для любого транспорта накануне. Тогда в очереди на проезд стояло свыше 1,5 тыс фур. Северная Осетия решила не снимать режим ЧС.

На стоянках для транспорта обустроены пункты обогрева и медицинской помощи.