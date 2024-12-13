Верхний Ларс сегодня закрыт для всех

Пункт пропуска Верхний Ларс, действующий на границе России и Грузии и закрытый с утра для большегрузов, теперь не работает и для легковых автомобилей. Причина – опасная погода на территории Грузии.

Автомобилистам, стремящимся попасть в Грузию из России, придется подождать улучшения погоды: разгул зимней стихии сделал невозможным движение по Военно-Грузинской дороге, сообщили в МЧС Северной Осетии.

В спасательном ведомстве уточнили, что всем автомобилям запрещен проезд по участку трассы от Владикавказа до Ларса. Он начал действовать в 17.15 мск, время снятия запрета зависит от того, когда улучшится погода.

Ранее утром, с 10.20 мск, проезд через Верхний Ларс был запрещен большегрузам.

На момент написания этого материала количество транзитных грузовиков в электронной очереди, по данным ЦОДД Северной Осетии, составляет 1320 машин. Первые из них зарегистрировались еще в начале суток 14 декабря, почти сразу после полуночи.