Вестник Кавказа

Верхний Ларс опять закрыли для фур

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мощный снегопад на территории Грузии снова перекрыл движение по Военно-Грузинской дороге для большегрузов – МАПП "Верхний Ларс" для них сейчас закрыт на неопределенное время.

Верхний Ларс снова закрыли для фур из-за непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 10:20 мск 18 декабря 2024 года до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

Сотрудники международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Верхний Ларс" за несколько дней относительного затишья успели немного разгрузить трафик большегрузов на границе с Грузией – сейчас, по данным на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в электронной очереди на проезд зарегистрировано 1 тыс 535 грузовых автомобилей, передает "Интерфакс".

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