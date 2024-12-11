Вестник Кавказа

Водители фур пережидают очереди на Верхнем Ларсе в Туапсе

Водители фур пережидают очереди на Верхнем Ларсе в Туапсе
© Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района
Водители большегрузных автомобилей, ожидающих проезда через МАПП "Верхний Ларс", из-за непогоды, избрали для себя новую точку ожидания – ею стал курортный Туапсе в Краснодарском крае.

Водители большегрузов, чтобы не ждать проезда через международный автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" в горах на границе России и Грузии в Северной Осетии, нашли для себя новое место дислокации в курортном Туапсе – отсюда до границы, по меркам королей руля, сущие пустяки – чуть больше 350 километров, которые можно преодолеть за 5-6 часов, написал в своем Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"Из-за непогоды проезд через пункт пропуска Верхний Ларс временно невозможен. В результате грузовики в поисках альтернативных маршрутов оказались на территории Туапсинского района. Обочины трассы М4 "Дон" заполнены фурами, а стоянка порта работает на пределе возможностей"

- Сергей Бойко

Понятно, что такая ситуация властям города совершенно не нравится, но они готовы понять людей, выбравших комфортное ожидание в условиях большого города сомнительной альтернативе проводить сутки в кабине грузовика в горах.

Поэтому городские власти планируют выделить дополнительные участки для временной стоянки большегрузов, а также обратиться в региональное министерство транспорта, чтобы в ведомстве оперативно решили проблему массового заезда фур в город.
Основная цель предпринимаемых мер – обеспечить порядок на дорогах региона и стабилизировать непростую ситуацию.

Напомним, расстояние между Туапсе и границей с Грузией составляет 364 км.

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