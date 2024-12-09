Вестник Кавказа

Верхний Ларс сегодня: непогода закрыла проезд для всех

Верхний Ларс сегодня: непогода закрыла проезд для всех
© Фото: МЧС Северной Осетии
На промежутке Военно-грузинской дороги от столицы Северной Осетии до Верхнего Ларса ограничили движение для любого транспорта, включая легковые автомобили. Причина – высокая лавинная опасность.

Выезд из России через пропускной пункт Верхний Ларс ограничили для всех автомобилей из-за высокой вероятности схода лавин на грузинской стороне, передали в МЧС Северной Осетии. Ранее ограничения коснулись только большегрузов.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 16:20 мск 13 декабря»

- МЧС Северной Осетии

Длительность ограничений будет зависеть от дальнейших погодных условий. Их снимут особым распоряжением.

Напомним, что Военно-грузинская дорога – единственный путь по суше, соединяющий РФ и Грузию.

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