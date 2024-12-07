Вестник Кавказа

Верхний Ларс закрылся для фур

Верхний Ларс закрылся для фур
© Фото: МЧС Северной Осетии
Большегрузы в ближайшее время не смогут проехать из России в Грузию по Военно-Грузинской дороге через пункт пропуска Верхний Ларс. Проезд для фур через него закрыт, когда снимут запрет – неизвестно.

Большегрузным автомобилям закрыт доступ в пункт пропуска Верхний Ларс, сообщили в МЧС Северной Осетии.

В ведомстве пояснили, что фуры не допускаются на участок трассы от Владикавказа до Ларса с 13.15 мск. Причина – плохая погода в Грузии и соответствующие рекомендации грузинских пограничников.

В министерстве добавили, что запрет будет действовать до момента, пока проезд станет полностью безопасным. Об этом сообщат дополнительно.

На момент написания этого материала в электронной очереди для транзитных грузовиков собралось 1169 машин.

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