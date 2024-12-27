Снег взял в плен машину с людьми в Дагестане

В Хунзахском районе машина застряла в снегу. Внутри нее находились пять человек. Сотрудники МЧС вытащили автомобиль из снега.

Автомобиль с пятью гражданами оказался в снежной ловушке возле дагестанского села Батлаич в Хунзахском районе, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В ведомстве заявили, что поступила информация о том, что машина с пятью пассажирами застряла в снегу на смотровой площадке и не может самостоятельно выбраться.

Подчеркивается, что к месту происшествия прибыли спасатели из Хунзаха, которые помогли гражданам выйти из застрявшей машины, а затем пересесть в другой транспорт.

Помимо этого, сотрудники спасательного ведомства при помощи троса вытащили из снега и автомобиль. В министерстве добавили, что в медицинской помощи никто не нуждался.