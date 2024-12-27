Вестник Кавказа

Азербайджан вошел в число крупнейших инвесторов в Евразийском регионе

Азербайджан вошел в число крупнейших инвесторов в Евразийском регионе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предприниматели из Азербайджана активно инвестируют в различные проекты в Евразийском регионе. По объему инвестиций страна стала второй после России в регионе.

Азербайджан поднялся на вторую строчку после России в списке крупнейших инвесторов в Евразийском регионе. Об этом говорится в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР). 

"На конец первого полугодия 2024 года взаимные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Азербайджана составили 6,58% от ВВП страны, тогда как у России этот показатель равен 4,15%. Таким образом, доля взаимных ПИИ Азербайджана продолжает расти, что делает его значимым региональным игроком в инвестиционной активности"

– доклад ЕАБР

Отмечается, что республика ранее занимала четвертое место в списке крупных инвесторов. 

Сообщается, что объем накопленных иностранных инвестиций Азербайджана превысил $3 млрд. 

Эксперты отметили, что самые популярные направления для инвестиций из Азербайджана – транспорт и телекоммуникации. В эти сферы вложены суммарно почти $1,5 млрд. 

Особенно значительны вложения со стороны предпринимателей из Азербайджана в складские комплексы. Объем инвестиций здесь превышает $400 млн, что делает республику лидером отрасли в регионе. 

Отмечают и вложения в гостиничный бизнес. Так, в создание пятизвездочного отеля на озере Иссык-Куль в Кыргызстане азербайджанская компания вложит свыше $100 млн.

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