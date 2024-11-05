В Азербайджане валютные резервы превысили внешний долг в 14 раз

2024 год закончился для Азербайджана на позитивной ноте не только в политике, но и в экономике: увеличились валютные резервы, понизился внешний долг. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это дает властям возможность поднимать соцвыплаты гражданам.

В ушедшем 2024 году Азербайджан последовательно укреплял и развивал свою экономику, благодаря чему республика добилась высоких макроэкономических показателей. Об этом в новогодней речи азербайджанским гражданам рассказал президент Ильхам Алиев.

Прежде всего он обратил внимание, что общий рост ВВП в Азербайджане превысил 4%. Что важно, ненефтяной сектор экономики растет с опережением – на более чем 6%, причем промышленность, не связанная с нефтью, выросла за год еще больше – выше 7%.

За счет роста экономики Азербайджан обеспечил себе возможности дополнительного накопления валютных резервов – по итогам года их стало больше $72 млрд.

В то же время, республика последовательно снижала долговые обязательства – ее внешний долг уменьшился до $5,2 млрд. Таким образом, резервов у Азербайджана сейчас в 14 раз больше, чем долгов.

"Наши валютные резервы превышают внешний долг в 14 раз. Пусть теперь мне покажут какую-либо развитую страну, где показатели близки к этим цифрам. Наряду с восстановлением Карабаха и Восточного Зангезура, наращиванием нашей военной мощи и реализацией социальных проектов, мы добились этих важных макроэкономических показателей"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана пояснил, что надежность экономики создает условия для повышения соцвыплат гражданам: в 2025 году и минимальные зарплаты, и пенсии вырастут на 14-15%.