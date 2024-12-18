Баку направит рекордные $5 млрд на военные расходы в 2025 году

Из-за навязанной Арменией гонки вооружений Азербайджан в этом году поставит рекорд по военным расходам бюджета – они вплотную приблизятся к $5 млрд. Президент Ильхам Алиев в новогодней речи подчеркнул, что Баку не допустит изменений в нынешнем соотношении сил в регионе, где азербайджанская армия имеет безусловное превосходство.

Поддерживаемая иностранными государствами программа перевооружения Армении требует от Азербайджана повышения расходов на укрепление армии, в связи с чем в азербайджанском бюджете на 2025 год предусмотрено выделение значительных средств на военные расходы. Об этом в новогодней речи рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он уточнил, что речь идет о небывалом уровне военных расходов – 8,4 млрд манатов (почти $5 млрд). Рекорд объясняется тем, что Армения, по сути, навязывает Азербайджану гонку вооружений, и Баку не может допустить, чтобы Ереван при помощи внешней поддержки менял соотношение сил на Южном Кавказе.

Ильхам Алиев обратил внимание, что нежелание Армении признавать новые реалии и ее упорство в стремлении заново вооружиться тормозят развитие Южного Кавказа. Само перевооружение только порождает новые угрозы стабильности и миру в регионе.

"Наши военные расходы в 2025 году составят 8,4 млрд манатов, а на Карабах и Восточный Зангезур мы выделим 4 млрд манатов. Все могло бы быть с точностью до наоборот. Просто Армения и стоящие за ней страны, дающие ей плохие советы, не позволяют этого"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер подчеркнул, что Азербайджан ни в коем случае не будет безучастно наблюдать за тем, как в Армению завозится новое оружие, и обеспечит постоянное превосходство на поле боя.

"Тридцатилетняя оккупация, разрушения, опустошение Карабаха, Восточного Зангезура, Ходжалинский геноцид, превращение по вине Армении одного миллиона наших граждан в беженцев и вынужденных переселенцев никогда не сотрутся из нашей памяти. Мы никогда этого не забудем. Необходимо всегда учитывать захватническую политику и сущность Армении"

– Ильхам Алиев