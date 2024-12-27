Вестник Кавказа

Названы сроки публикации предварительного отчета о крушении лайнера под Актау

Названы сроки публикации предварительного отчета о крушении лайнера под Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предварительный отчет о крушении самолета AZAL под Актау будет представлен общественности через месяц после трагического происшествия. Полное расследование займет около года.

Предварительный доклад о ходе расследования крушения лайнера AZAL под казахстанским Актау будет опубликован через 30 дней с момента катастрофы, поведали в министерстве транспорта и коммуникаций Казахстана.

"Предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО будет опубликован через 30 дней с момента авиапроисшествия. При этом, в соответствии с приложением 13, Комиссия планирует завершить расследование в течение 12 месяцев"

– Минтранс Казахстана 

Напомним, 25 декабря в Актау рухнул самолет компании "Азербайджанских авиалиний", который направлялся из Баку в Грозный. На борту самолет находились 67 человек.

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