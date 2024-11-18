Все выжившие в катастрофе в Актау граждане Азербайджана вернулись домой

Последние трое граждан Азербайджана, выживших в авиакатастрофе в Актау, были возвращены сегодня на родину после стабилизации их состояния. Таким образом, все пострадавшие при падении самолета AZAL находятся сегодня в своих государствах.

Минздрав Казахстана в новогоднюю ночь сообщил о возвращении в Азербайджан всех азербайджанских граждан, выживших в катастрофе самолета AZAL 25 декабря.

Напомним, два дня назад в Баку были перевезены тела погибших при падении самолета граждан Азербайджан, пассажиров и членов экипажа.

Выжившие возвращались в Баку в несколько этапов, в зависимости от тяжести их состояния. Сегодня в столице Азербайджана приняли последних троих пострадавших, находящихся в реанимации на протяжении шести дней. Для их возвращения власти Азербайджана использовали специальный медицинский самолет

"Один пациент отключен от механической вентиляции, вазопрессора и медикаментозной седации. У двоих других пострадавших доза вазопрессора была снижена до минимальных доз"

– Минздрав Казахстана

Возвращение стало возможным благодаря эффективной работе врачей – у всех троих состояние стабильное, без негативной динамики.

Таким образом, все 29 выживших в катастрофе вернулись в свои страны.