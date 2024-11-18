Все выжившие в катастрофе в Актау граждане Азербайджана вернулись домой

Минздрав Казахстана в новогоднюю ночь сообщил о возвращении в Азербайджан всех азербайджанских граждан, выживших в катастрофе самолета AZAL 25 декабря.
Напомним, два дня назад в Баку были перевезены тела погибших при падении самолета граждан Азербайджан, пассажиров и членов экипажа.
Выжившие возвращались в Баку в несколько этапов, в зависимости от тяжести их состояния. Сегодня в столице Азербайджана приняли последних троих пострадавших, находящихся в реанимации на протяжении шести дней. Для их возвращения власти Азербайджана использовали специальный медицинский самолет
"Один пациент отключен от механической вентиляции, вазопрессора и медикаментозной седации. У двоих других пострадавших доза вазопрессора была снижена до минимальных доз"
– Минздрав Казахстана
Возвращение стало возможным благодаря эффективной работе врачей – у всех троих состояние стабильное, без негативной динамики.
Таким образом, все 29 выживших в катастрофе вернулись в свои страны.