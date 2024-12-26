Шесть россиян остаются в больницах после катастрофы в Актау – Минздрав РФ

В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в результате падения самолета в Актау россиянах. Шесть человек пока остаются в больницах.

Шесть россиян, получивших травмы в результате крушения лайнера под Актау, остаются на лечении в медицинских учреждениях. Три человека в тяжелом состоянии, трое были выписаны, поделился информацией помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, - в состоянии средней тяжести"

– Алексей Кузнецов

В минздраве РФ отметили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что крушение самолета Азербайджанских авиалиний случилось 25 декабря 2024 года недалеко от аэропорта Актау в Казахстане. В катастрофе погибли 38 человек: 35 пассажиров, 3 члена экипажа. Выжили 29 человек: 27 пассажиров, 2 члена экипажа.