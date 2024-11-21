Подземные толчки потрясли юг Ирана

Землетрясение произошло на юге Ирана. Эпицентр находился в 161 км от города Бандар-Аббас. Ранее недалеко от него были зафиксированы подземные толчки.

В южной части Ирана было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера, пишет пресс-служба Сейсмологического центра ИРИ.

По данным Центра, подземные толчки залегали на глубине 10 км, а их эпицентр располагался в 161 км к северо-востоку от города Бендер-Аббас.

Ранее Earthquake News Today, ведущий мониторинг землетрясений и подземных толчков, сообщил несколько дней назад о землетрясении возле Бендер-Аббаса.

Магнитуда подземных толчков составила 4,3 балла. Информации о пострадавших и разрушениях не было.