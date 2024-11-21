Вестник Кавказа

Подземные толчки потрясли юг Ирана

Подземные толчки потрясли юг Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение произошло на юге Ирана. Эпицентр находился в 161 км от города Бандар-Аббас. Ранее недалеко от него были зафиксированы подземные толчки.

В южной части Ирана было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера, пишет пресс-служба Сейсмологического центра ИРИ.

По данным Центра, подземные толчки залегали на глубине 10 км, а их эпицентр располагался в 161 км к северо-востоку от города Бендер-Аббас.

Ранее Earthquake News Today, ведущий мониторинг землетрясений и подземных толчков, сообщил несколько дней назад о землетрясении возле Бендер-Аббаса.

Магнитуда подземных толчков составила 4,3 балла. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
840 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турецкую Малатью потрясло четырехбалльное землетрясение

Турецкую Малатью потрясло четырехбалльное землетрясение

Землетрясение произошло сегодня у берегов Турции

Землетрясение произошло сегодня у берегов Турции

Топ фильмов про природные катастрофы: классика, сериалы, новинки последних лет

Топ фильмов про природные катастрофы: классика, сериалы, новинки последних лет

Армения проводила старый год землетрясением в Гегаркунике

Армения проводила старый год землетрясением в Гегаркунике

Природные катастрофы 2024: самые страшные события уходящего года

Природные катастрофы 2024: самые страшные события уходящего года

6 невероятных открытий, сделанных в результате стихийных бедствий

6 невероятных открытий, сделанных в результате стихийных бедствий

Подземные толчки снова потрясли Каспий

Подземные толчки снова потрясли Каспий

Три землетрясения случились ночью на границе Азербайджана и Армении

Три землетрясения случились ночью на границе Азербайджана и Армении

Подземные толчки зафиксированы в Каспийском море

Подземные толчки зафиксированы в Каспийском море

В Казахстане и Кыргызстане произошли землетрясения

В Казахстане и Кыргызстане произошли землетрясения

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы