Виноделы Дагестана получат 900 млн рублей поддержки

В этом году на виноградарство в Дагестане будет направлено около 900 млн рублей. Отрасль получит на треть больше поддержки, чем в 2024 году.

В поддержку дагестанских виноградарей в наступившем году будет направлено около 900 млн рублей, поделился глава комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД Шериф Керимханов.

"На достижение положительных результатов развития виноградарства и виноделия непосредственное влияние оказывает существенная государственная поддержка, поступающая из федерального центра"

– глава комитета

Он уточнил, что поддержка виноградарей государством ежегодно растет. Так, в минувшем году было направлено менее 680 млн рублей, в 2025 год планируется выделить 900 млн рублей - на 30% больше, передает ТАСС.

В 2024 году в регионе был установлен новый рекорд - урожай винограда превысил 300 тыс тонн. Также рекордным стал выпуск игристых вин в Дагестане - плюс 39% с прошлого года.