Дагестан побил рекорд по сбору винограда в 2024 году

В Дагестане в 2024 году собрано более 300 тыс т винограда. Производство продукции агропромышленного сектора увеличилось на 6%.

С начала 2024 года дагестанские фермеры собрали свыше 300 тыс т винограда, заявил республиканский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Глава правительства назвал данное достижение историческим рекордом, отметив, что такие показатели Дагестан не показывал с 80-х годов ХХ века.

Абдулмуслимов подчеркнул, что производство продукции агропромышленного сектора в регионе увеличилось на 6%. Он добавил, что экономика в целом в Дагестане растет.