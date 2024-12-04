Вестник Кавказа

Дагестан побил рекорд по сбору винограда в 2024 году

Дагестан побил рекорд по сбору винограда в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане в 2024 году собрано более 300 тыс т винограда. Производство продукции агропромышленного сектора увеличилось на 6%.

С начала 2024 года дагестанские фермеры собрали свыше 300 тыс т винограда, заявил республиканский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Глава правительства назвал данное достижение историческим рекордом, отметив, что такие показатели Дагестан не показывал с 80-х годов ХХ века.

Абдулмуслимов подчеркнул, что производство продукции агропромышленного сектора в регионе увеличилось на 6%. Он добавил, что экономика в целом в Дагестане растет.

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