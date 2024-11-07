Вестник Кавказа

Сотни гектаров виноградников разобьют в КБР

Сотни гектаров виноградников разобьют в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Кабардино-Балкарии намерены восстановить былую славу республики как одного из центров виноградарства. В 2025 году в КБР заложат свыше 600 га новых виноградников.

Виноград посадят на более чем 600 га земли в Кабардино-Балкарии ближайшей весной – о планах по развитию виноградарства рассказал глава республики Казбек Коков.

По его словам, регион располагает хорошими условиями для выращивания винограда – КБР находится в зоне, рекомендованной для виноградарства и виноделия. Для их развития подходят Прохладненский и Терский районы.

Глава региона уточнил, что власти будут оказывать виноградарям поддержку – средства уже заложены.

"Есть очень серьезные планы по возрождению отрасли. Мечта – восстановить ту славу, которая была у нашей продукции"

– Коков

Руководитель КБР уточнил и дату закладки виноградников: она стартует весной 2025 года, пишет ТАСС.

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