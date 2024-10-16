Вестник Кавказа

Винодельни и виноградники в России получат увеличенную поддержку в 2025 году

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Российское правительство выделит 4 млрд рублей на помощь владельцам виноделен и виноградников в 2025 году. Это на 500 млн рублей больше, чем было в этом году.

Финансовая поддержка виноделия и виноградарства от государства увеличится на 500 млн рублей в следующем году, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Он передал, что размер господдержки составит 4 млрд рублей.

«По этому году это было 3,5 млрд рублей, по следующему году у нас заложено 4 млрд рублей. <…> У нас планы, в принципе, увеличивать поддержку. Но вы знаете, что у нас сформированный отдельный федеральный проект, который стимулирует развитие виноградарства и виноделия»

- Дмитрий Патрушев

Он подчеркнул, что все инструменты, заложенные в федпроект сохраняться, включая закупку оборудования, материалов и закладку виноградников.

Напомним, что ранее российское правительство увеличило размер субсидий в рамках федерального проекта поддержки виноделия.

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