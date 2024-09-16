Правительство увеличило помощь российским виноделам

Российские виноделы будут получать повышенный размер субсидий на развитие собственного производства. Решение об этом приняло правительство РФ.

Размер субсидий для развития виноделия увеличили в российском правительстве. Оно ввело повышающий коэффициент на 1 га до 1,2 для производителей вина с сертификатом качества от виноделов России и с правом использования знаков «Вино России» и подобные. Кабмин выпустил соответствующее распоряжение.

Этот документ вносит поправки в государственную программу развития с/х в России.

Субсидии для виноделов заложены в рамках федерального проекта. Предпринимателям помогают в закупке оборудования, закладке садов и создании полноценного производства, отметили в ТАСС.