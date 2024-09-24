Крымская "Золотая Балка" пообещала отличный урожай винограда

Крымские виноградари планируют в нынешнем году в полтора раза увеличить сбор винограда, несмотря на жаркое лето – в регионе уже полным ходом идет сбор урожая солнечной ягоды всех сортов.

Несмотря на жаркую погоду, которая установилась в Крыму нынешним летом, крымские виноградари ожидают новых рекордов: только севастопольская агрофирма "Золотая Балка", крупнейший производитель винограда и вина на полуострове, намерена собрать винограда в 1,5 раза больше, чем в минувшем 2023 году, сообщил заместитель генерального директора ООО по сельскому хозяйству Тимофей Месеняшин.

"Прогноз по сбору урожая в текущем году хороший. Ожидаем, что он будет на уровне среднегодовых сборов. Поскольку в прошлом году показатели были существенно ниже нормы, ожидаемый прирост в этом году по сравнению с 2023 составит 47,3%"

- Тимофей Месеняшин

Уборка винограда на 1,5 тыс га виноградников "Золотой Балки" уже идет полным ходом и стартовала на три недели раньше обычного, причем одновременно созрели все сорта выращиваемой здесь ягоды, - добавил он, передает "Интерфакс".

Вскоре, помимо традиционных сортов Шардоне, Пино Нуар, Ркацители и Сира, крымские виноградари расширят площади под собственные уникальные автохтонные сорта солнечной ягоды.