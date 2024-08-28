Минсельхоз Крыма возглавил Денис Кратюк

В Крыму новые назначения – глава региона Сергей Аскенов назначил нового министра сельского хозяйства полуострова, которым стал бывший первый заместитель министра и глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня подписал указ о назначении нового Дениса Кратюка министра сельского хозяйства республики – им стал уже бывший глава администрации Симферопольского района региона Денис Кратюк, указ уже опубликован в местних СМИ.

"Назначить Кратюка Дениса Васильевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, - министра сельского хозяйства Республики Крым"

- указ Сергея Аксенова.

Кратюк уже имеет опыт работы в ведомстве - с февраля 2020 по октябрь 2021 года он был первым заместителем министра, после чего возглавил администрацию Симферопольского района.

Напомним, старый глава ведомства ушел в отставку еще в январе, все это время министерством временно руководила первый замминистра Алиме Зарединова.