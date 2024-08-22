В Крыму назначен министр имущественных и земельных отношений

Новым министром имущественных и земельных отношений Крыма стала Лариса Кулинич – указ о ее назначении сегодня подписал глава региона Сергей Аксенов.
В Крыму новое назначение – глава региона Сергей Аксенов своим указом назначил на должность министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Ларису Кулинич, сообщил он в своем Telegram-канале.
"Подписан указ о назначении Ларисы Витальевны Кулинич на должность министра имущественных и земельных отношений Республики Крым. Соответствующий документ опубликован на портале Правительства РК"
- Сергей Аксенов
Также в совеем сообщении глава Крыма поздравил Кулинич с назначением и пожелал новому министру плодотворной и эффективной работы на благо республики.