Вестник Кавказа

В Крыму назначен министр имущественных и земельных отношений

В Крыму назначен министр имущественных и земельных отношений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новым министром имущественных и земельных отношений Крыма стала Лариса Кулинич – указ о ее назначении сегодня подписал глава региона Сергей Аксенов.

В Крыму новое назначение – глава региона Сергей Аксенов своим указом назначил на должность министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Ларису Кулинич, сообщил он в своем Telegram-канале.

"Подписан указ о назначении Ларисы Витальевны Кулинич на должность министра имущественных и земельных отношений Республики Крым. Соответствующий документ опубликован на портале Правительства РК"

- Сергей Аксенов

Также в совеем сообщении глава Крыма поздравил Кулинич с назначением и пожелал новому министру плодотворной и эффективной работы на благо республики.

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