Вестник Кавказа

Меликов назначил силовика министром природы Дагестана

Меликов назначил силовика министром природы Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ратмир Расулов стал главой Минприроды Дагестана. Указ об этом подписал Сергей Меликов. Расулов с июня исполнял обязанности министра, до этого он работал в органах.

И.о. руководителя министерства природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмир Расулов утвержден в должности, указ об этом подписал республиканский глава Сергей Меликов.

Стоит напомнить, что Расулов временно руководил ведомством с 11 июля этого года, однако сейчас он будет заведовать министерством на постоянной основе.

До назначения на новую должность Расулов свыше 20 лет работал в правоохранительных органах в сфере борьбы с коррупцией.

Помимо этого, он также возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями в области земельных отношений и недропользования при МВД Дагестана.

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