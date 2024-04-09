Минприроды Дагестана возглавил силовик

Минприроды Дагестана возглавил экс-сотрудник МВД. Ранее он работал начальником отдела по борьбе с преступлениями в сфере земельных отношений и недропользования управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану.

Специалист по противодействию коррупции стал врио главы Минприроды Дагестана. В четверг, 11 июля, Ратмир Расулов вступил в должность. Согласно его профессиональной биографии у Расулова за плечами порядка двух десятка лет борьбы с коррупцией.

«Ратмир Расулов назначен временно исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Дагестана. Соответствующий указ подписал сегодня глава Дагестана Сергей Меликов»

– пресс-служба администрации главы региона.

Примечательно, что прошлый глава ведомства был отстранен от должности после того, как оказался я в центре коррупционного скандала.