Вестник Кавказа

Меликов отстранил главу Минприроды Дагестана

Меликов отстранил главу Минприроды Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минприроды Дагестана отстранен от должности на время проведения проверки работы учреждения. Ранее оно организовало платное посещение одной из достопримечательностей.

В Дагестане отстранили министра природных ресурсов и экологии республики Александра Зимина, сообщил глава региона Сергей Меликов.

Зимина отстранили на время проведения проверки работы учреждения «Дирекция ООПТ, охраны животного мира и водных ресурсов».

Ранее дирекция заявила о платном посещении Салтинского водопада в Гунибском районе. Вся выручка должна была пойти на обустройство территории туристического объекта, но было сделано недостаточно.

«Всем напоминаю: предупреждения закончились. Работать нужно, как положено!»

- Сергей Меликов

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