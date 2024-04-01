Выходные объявили в Дагестане на Ураза байрам 2024

Жители Дагестана смогут отмечать Ураза-байрам – один из главных праздников мусульман – в течение пяти дней. Власти республики приняли решение сделать три дня нерабочими.

Выходные на праздник Ураза-байрам 2024 в Дагестане в этом году продлятся пять дней, сообщила администрация главы республики.

В ведомстве уточнили, что решение было принято главой РД. По словам Сергея Меликова, нерабочими объявляются три дня, со среды 10 апреля по пятницу 12 апреля.

"С учетом субботы и воскресенья дагестанцы будут отдыхать пять дней подряд"

– администрация

Напомним, в 2024 году Ураза-байрам, который обычно празднуется после окончания месяца Рамадан, выпадает на 10 апреля. Его начнут отмечать вечером 9 апреля, после захода солнца.