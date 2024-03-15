Ингушетия отметит Ураза-байрам бесплатным транспортом

В дни празднования Ураза-байрама в Ингушетии проезд в общественном транспорта будет бесплатным.

Власти Ингушетии приняли решение сделать проезд в общественном транспорте бесплатным во время празднования Ураза-байрама.

«В целях поддержания праздничной атмосферы руководителям транспортных предприятий рекомендовано осуществлять бесплатно пассажирские перевозки в течение трех дней. Частным перевозчикам поставлена задача соблюдать график функционирования общественного транспорта на территории Республики Ингушетия (в режиме выходного дня)»

– правительство региона.

Для многих жителей Ингушетии бесплатный проезд в общественном транспорте в дни Ураза-байрама позволит добраться до мест проведения праздничных мероприятий, собраться вместе с родными и близкими, создавая атмосферу взаимопонимания и радости.

В релизе отмечается, что бесплатный проезд в общественном транспорте в дни Ураза-байрама в Ингушетии – это не просто экономия денег, но и знак уважения религии. Такие инициативы способствуют укреплению общественной связи, созданию атмосферы взаимопонимания и радости в обществе.