Вестник Кавказа

Общественный транспорт в Ингушетии сделали бесплатным до понедельника

Общественный транспорт в Ингушетии сделали бесплатным до понедельника
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Ингушетии смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом до конца этой недели. Такое решение приняло руководство региона для удобства граждан в дни выборов.

В Ингушетии сделали бесплатным проезд в общественном транспорте в дни голосования на президентских выборах. Об этом сказано в Telegram-канале руководителя республики.

"В дни выборов – 15, 16, 17 марта – проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Такое решение было принято для обеспечения большего удобства для наших избирателей"

– Махмуд-Али Калиматов

Согласно данным избиркома на январь этого года, в регионе зарегистрировано 246 177 избирателей, передает "Интерфакс".

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