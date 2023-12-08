Вестник Кавказа

Ингушетия готовится к выборам президента России

Ингушетия готовится к выборам президента России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава республики заявил о том, что за период с последних президентских выборов в Ингушетии количество зарегистрированных избирателей увеличилось на почти 11%. Планируется, что всего на избирательные участки придет 245 тыс человек.

Согласно официальной статистике, за период с последних президентских выборов в Ингушетии количество зарегистрированных избирателей увеличилось на почти 11%. Это говорит о растущем интересе жителей региона к политической жизни и активном участии в выборах. Ожидается, что более 245 тыс человек примут участие в предстоящем голосовании, запланированном на период с 15 по 17 марта.

Подготовка к выборам

«Для обеспечения честности и прозрачности выборов в Ингушетии будет работать девять территориальных и 142 участковых избирательных комиссий. Кроме того, более 1,3 тыс наблюдателей и свыше 500 добровольцев будут оказывать помощь избирателям во время голосования»

– Глава республики Махмуд-Али Калиматов

Далее он сказал о том, что эти факторы свидетельствуют о серьезной подготовке к мероприятию и стремлении обеспечить максимально открытый и справедливый процесс.

Роль наблюдателей и добровольцев

Далее глава республики обратил внимание на большую роль наблюдатели и добровольцев в выборах. Он отметил, что они будут следить за соблюдением избирательного законодательства и помогать избирателям в случае возникновения вопросов и сложностей. Их присутствие способствует укреплению доверия к избирательной системе и гарантирует соблюдение законности.

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