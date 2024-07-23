Вестник Кавказа

В Таразе загорелось здание школы

В Таразе загорелось здание школы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане загорелось здание школы. К возгоранию привело короткое замыкание проводки.

Возгорание в здании школы произошло в казахстанском Таразе. К месту происшествия прибыли пожарные, которые приступили к тушению огня. 

"На момент прибытия пожарных расчетов из первого этажа шел густой дым. Во время возгорания в здание строителями проводились ремонтные работы, которые самостоятельно эвакуировались"

– пресс-служба МЧС республики 

Отмечается, что новая школа пока не введена в эксплуатацию. 

Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание. Пострадавших в результате инцидента не было.

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