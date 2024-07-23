В Таразе загорелось здание школы

В Казахстане загорелось здание школы. К возгоранию привело короткое замыкание проводки.
Возгорание в здании школы произошло в казахстанском Таразе. К месту происшествия прибыли пожарные, которые приступили к тушению огня.
"На момент прибытия пожарных расчетов из первого этажа шел густой дым. Во время возгорания в здание строителями проводились ремонтные работы, которые самостоятельно эвакуировались"
– пресс-служба МЧС республики
Отмечается, что новая школа пока не введена в эксплуатацию.
Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание. Пострадавших в результате инцидента не было.