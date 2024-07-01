Древний Тараз может вырасти за счет двух районов

Власти Казахстана намерены удвоить площадь древнего города Тараз в Жамбылской области страны – окончательное решение по этому вопросу предстоит принять его жителям, которые осуждают проект на портале "Открытые НПА".

В скором времени столица Жамбылской области Казахстана, город Тараз, может вырасти почти вдвое – это произойдет за счет присоединения к городу двух соседних районов, постановление акимата об этом уже выставлено на публичное обсуждение на портале "Открытые НПА".

Планируется, что к Таразу присоединятся Жамбылский и Байзакский районы, что позволит увеличить площадь самого города с нынешних 18 787 до 31 798 га, передает Sputnik Казахстан.

Причина такого решения горадминистрации проста – городу катастрофически не хватает жилья. Уже сейчас население довольно небольшого по площади областного центра составляет свыше полумиллиона человек, и число горожан продолжает стремительно расти.

Новые территории позволят застроить их современными комфортными домами, а также организовать их качественную инфраструктуру, включая и удобный общественный транспорт в новые агломерации древнего города, полагают в акимате.

Напомним, Тараз - административный центр Жамбылской области Казахстана. Он находится на юге страны, около границы с Киргизией, на реке Талас. Это древнейший города Казахстана, он - один из главных торговых пунктов Великого Шелкового пути, основанный здесь более 2 тыс лет назад.