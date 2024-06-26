Вестник Кавказа

Власти Казахстана намерены расширить границы Атырауской области

Атырау
© Фото: официальный сайт правительства Казахстана
Атырауская область Казахстана вскоре может стать значительно больше – в ее состав могут включить земли до Каспия, это решится после всенародного обсуждения, которое продлится до 15 июля.

Атырауская область Казахстана вскоре может прирасти почти четырьмя миллионами гектаров земли - правительство страны подготовило соответствующее постановление "Об изменении границ Атырауской области".

"Изменить границы Атырауской области путем включения в территорию Атырауской области земель между границей Атырауской области и внешним пределом территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море общей площадью 3 954 015,3 гектара"

- проект постановления

Новая география региона не потребует никаких вложений из государственного бюджета или правовых последствий, а для его жителей такое нововведение обернется сплошными плюсами, отмечает "АиФ-Казахстан".

Результат общественного обсуждения проекта документа станет известен после 15 июля, тогда и будет принято окончательное решение.

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