Власти Казахстана намерены расширить границы Атырауской области

Атырауская область Казахстана вскоре может стать значительно больше – в ее состав могут включить земли до Каспия, это решится после всенародного обсуждения, которое продлится до 15 июля.

Атырауская область Казахстана вскоре может прирасти почти четырьмя миллионами гектаров земли - правительство страны подготовило соответствующее постановление "Об изменении границ Атырауской области".

"Изменить границы Атырауской области путем включения в территорию Атырауской области земель между границей Атырауской области и внешним пределом территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море общей площадью 3 954 015,3 гектара"

- проект постановления

Новая география региона не потребует никаких вложений из государственного бюджета или правовых последствий, а для его жителей такое нововведение обернется сплошными плюсами, отмечает "АиФ-Казахстан".

Результат общественного обсуждения проекта документа станет известен после 15 июля, тогда и будет принято окончательное решение.