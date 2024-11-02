Вестник Кавказа

КАК ПИТЬ АЛКОГОЛЬ В НОВЫЙ ГОД, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ? Как быстро избавиться от похмелья после Нового года?

🎉 Предновогодний выпуск программы "На здоровье" 🎉 Как пережить Новый год без тяжёлых последствий? 🎊 В этом выпуске медицинский журналист вместе с опытным врачом анестезиологом-реаниматологом ищет ответы на главный вопрос праздников: что действительно помогает от похмелья?

🩺 В программе вы узнаете:

• Почему симптомы похмелья у каждого разные?
• Существует ли волшебная таблетка от похмелья?
• Какой рассол действительно помогает восстановиться?
• Какие препараты работают, а на что не стоит тратить деньги?
• Самый быстрый способ прийти в себя после застолья.
👨⚕️ Врач делится профессиональными советами, не стесняясь разрушать мифы о популярных средствах. Это видео станет вашей пошаговой инструкцией по выживанию в новогодние праздники и научит, как правильно пить, чтобы утром чувствовать себя хорошо!

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
880 просмотров


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новогодний SOS: Новогодний стол — это бомба! Как выжить после праздников

Новогодний SOS: Новогодний стол — это бомба! Как выжить после праздников

Как победить тромбоз? ТРОМБЫ РАССОСУТСЯ! Этого не расскажут врачи

Как победить тромбоз? ТРОМБЫ РАССОСУТСЯ! Этого не расскажут врачи

Диета от холестерина. Вся правда о полезных продуктах

Диета от холестерина. Вся правда о полезных продуктах

Как вылечить все болезни? Бубновский о самом главном органе, про который забыли врачи

Как вылечить все болезни? Бубновский о самом главном органе, про который забыли врачи

Пей витамины для здоровья, а не во вред! Советы от врача

Пей витамины для здоровья, а не во вред! Советы от врача

Дагестан стал лидером в стране по приверженности населения ЗОЖ

Дагестан стал лидером в стране по приверженности населения ЗОЖ

Вся правда о коррекции зрения. Роды, спорт, боль и потеря зрения после операции

Вся правда о коррекции зрения. Роды, спорт, боль и потеря зрения после операции

5 мифов о мужском облысении. Как вернуть волосы без пересадки?

5 мифов о мужском облысении. Как вернуть волосы без пересадки?

Секреты бодрости по утрам раскрыл врач

Секреты бодрости по утрам раскрыл врач

Роспотребнадзор назвал 5 главных источников витамина D

Роспотребнадзор назвал 5 главных источников витамина D

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы