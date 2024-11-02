КАК ПИТЬ АЛКОГОЛЬ В НОВЫЙ ГОД, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ? Как быстро избавиться от похмелья после Нового года?

🎉 Предновогодний выпуск программы "На здоровье" 🎉 Как пережить Новый год без тяжёлых последствий? 🎊 В этом выпуске медицинский журналист вместе с опытным врачом анестезиологом-реаниматологом ищет ответы на главный вопрос праздников: что действительно помогает от похмелья?

🩺 В программе вы узнаете:

• Почему симптомы похмелья у каждого разные?

• Существует ли волшебная таблетка от похмелья?

• Какой рассол действительно помогает восстановиться?

• Какие препараты работают, а на что не стоит тратить деньги?

• Самый быстрый способ прийти в себя после застолья.

👨⚕️ Врач делится профессиональными советами, не стесняясь разрушать мифы о популярных средствах. Это видео станет вашей пошаговой инструкцией по выживанию в новогодние праздники и научит, как правильно пить, чтобы утром чувствовать себя хорошо!