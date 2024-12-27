Вестник Кавказа

Автомобильное движение ограничат в Махачкале и Каспийске

Автомобильное движение ограничат в Махачкале и Каспийске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городах Дагестана ограничат движение автомобилей. Это связано с проведением забега. Спортивное мероприятие пройдет в Махачкале и Каспийске 7 января.

В Дагестане 7 января состоится забег Dargun, сообщает пресс-служба махачкалинской администрации.

В связи с проведением спортивного мероприятия в столице Дагестана и городе Каспийске для автомобилистов будут перекрыты некоторые улицы.

Так, в Махачкале ограничат движение машин по проспектам Петра I (от "Зеленого яблока") и Насрутдинова. В Каспийске перекроют участки улиц Акулиничева и Магомеда Халилова.

Автолюбителей и пешеходов призвали выбрать альтернативные маршруты заранее, чтобы избежать неудобств.

Стоит добавить, что спортивный забег пройдет 7 января с 9 утра до 10:30. Его участниками станут свыше 400 человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
995 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Снег взял в плен машину с людьми в Дагестане

Снег взял в плен машину с людьми в Дагестане

Сбор дикой хурмы стартовал в Дагестане

Сбор дикой хурмы стартовал в Дагестане

Зимний отдых в Дагестане: что посмотреть, где отдохнуть и стоит ли ехать?

Зимний отдых в Дагестане: что посмотреть, где отдохнуть и стоит ли ехать?

Этажность центра Махачкалы снизят до 5 этажей

Этажность центра Махачкалы снизят до 5 этажей

Дагестан обрел 35 станций для зарядки электромобилей

Дагестан обрел 35 станций для зарядки электромобилей

Снегопад накроет Дагестан в выходные

Снегопад накроет Дагестан в выходные

Продлен арест бывшему мэр Избербаша

Продлен арест бывшему мэр Избербаша

Хозяин взорвавшейся заправки в Махачкале переведен под домашний арест

Хозяин взорвавшейся заправки в Махачкале переведен под домашний арест

Два человека пострадали в результате взрыва на западе Дагестана

Два человека пострадали в результате взрыва на западе Дагестана

Экс-замглавы Минобрнауки Дагестана останется под арестом до февраля

Экс-замглавы Минобрнауки Дагестана останется под арестом до февраля

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы