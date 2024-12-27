Автомобильное движение ограничат в Махачкале и Каспийске

В городах Дагестана ограничат движение автомобилей. Это связано с проведением забега. Спортивное мероприятие пройдет в Махачкале и Каспийске 7 января.

В Дагестане 7 января состоится забег Dargun, сообщает пресс-служба махачкалинской администрации.

В связи с проведением спортивного мероприятия в столице Дагестана и городе Каспийске для автомобилистов будут перекрыты некоторые улицы.

Так, в Махачкале ограничат движение машин по проспектам Петра I (от "Зеленого яблока") и Насрутдинова. В Каспийске перекроют участки улиц Акулиничева и Магомеда Халилова.

Автолюбителей и пешеходов призвали выбрать альтернативные маршруты заранее, чтобы избежать неудобств.

Стоит добавить, что спортивный забег пройдет 7 января с 9 утра до 10:30. Его участниками станут свыше 400 человек.