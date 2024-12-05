Этажность центра Махачкалы снизят до 5 этажей

Власти Махачкалы хотят запретить строить здания выше 5 этажей в центре города. Предполагается, что это позитивно скажется на застройке столицы Дагестана.

В Махачкале хотят ограничить высотность новых зданий в городском центре до 5 этажей, рассказал замглавы столицы Дагестана Тимур Галбацов.

"Данные изменения окажут положительное влияние на порядок застройки города, как его центральной части, так и незастроенных территориях, расположенных в северной части"

- Тимур Галбацов

Возведение более высоких зданий будет возможно, если застройщик будет иметь при себе необходимую документацию от мэрии. Увеличивать размер и этажность построек можно будет благодаря обустройству подземного паркинга.

Напомним, что в уходящем году в Дагестане установили 35 зарядных станций для электромобилей. Большую часть них разместили в Махачкале.