Вестник Кавказа

Этажность центра Махачкалы снизят до 5 этажей

Этажность центра Махачкалы снизят до 5 этажей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Махачкалы хотят запретить строить здания выше 5 этажей в центре города. Предполагается, что это позитивно скажется на застройке столицы Дагестана.

В Махачкале хотят ограничить высотность новых зданий в городском центре до 5 этажей, рассказал замглавы столицы Дагестана Тимур Галбацов.

"Данные изменения окажут положительное влияние на порядок застройки города, как его центральной части, так и незастроенных территориях, расположенных в северной части"

- Тимур Галбацов

Возведение более высоких зданий будет возможно, если застройщик будет иметь при себе необходимую документацию от мэрии. Увеличивать размер и этажность построек можно будет благодаря обустройству подземного паркинга.

Напомним, что в уходящем году в Дагестане установили 35 зарядных станций для электромобилей. Большую часть них разместили в Махачкале.

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