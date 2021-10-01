Вестник Кавказа

Весной в Азове заработают новые туристические маршруты

Люди на пляже на закате
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В донском Азове нынешней весной заработают новые экскурсионные туры – они будут рассчитаны на туристов, путешествующих на скоростных судах на подводных крыльях.

К апрелю 2025 года в Азове планируют разработать новые экскурсионные туры для гостей, прибывающих в город из Таганрога и Ейска на скоростных "Метеорах", пишет портал "Ерш" со ссылкой на начальника городского отдела развития туризма Оксану Кочевную. 

"Мы уже готовим экскурсионные маршруты, продумываем локации. Могу сказать, что на причале гостей будут встречать гиды с краткой историей этого места. Потом они смогут осмотреть валы Азовской крепости, гошпитальный сад, пороховой погреб со спуском к Генуэзской стене"

- Оксана Корчевная

Сколько будут стоить такие туры, пока неизвестно – их цены просчитываются с учетом длительности экскурсий и ценой входных билетов в музеи города, однако устанавливать их окончательно будут сами горожане, которые опробуют их на себе, заверила глава горотдела, передает "АиФ-Ростов".

Туры из Таганрога стартуют уже с началом навигации на "Метеорах", а вот с Ейском пока неясно: скорее всего, они начнутся вместе с открытием навигации в Азовском море, добавила Корчевная.

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