Вестник Кавказа

Новый пешеходный маршрут пройдет через весь Кисловодск

Кисловодский национальный парк
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Новый 10-километровый пешеходный маршрут в курортном Кисловодске соединит Замок коварства и любви и гору Кольцо и пройдет через весь город – его строительство начнут в наступающем 2025 году.

В курортном Кисловодске вскоре появится первый 10-километровый прогулочный маршрут вдоль трех рек, протекающих в городе, сообщил глава города Евгений Моисеев.

"В Кисловодске планируется строительство нового пешеходного маршрута, который соединит известную достопримечательность Замок коварства и любви и природный памятник "Гора Кольцо". В рамках проекта будет создан прогулочный каркас с пешеходной и велосипедной зоной, проходящий вдоль рек Аликоновка, Березовая и Подкумок"

- Евгений Моисеев

Уже ведется работа по отработке технических параметров пешеходного каркаса, вскоре начнется проектирование его планировки и формирование сметной документации, передает ТАСС.

Новая прогулочная зона охватит весь жилой массив города: очень хочется сделать ее красивой, благоустроенной и удобной для пеших и велосипедных прогулок и для гостей города, и, конечно, для его жителей, добавил Моисеев.

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