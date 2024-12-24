Как будет работать метро Москвы в ночь на Рождество?

Метро и МЦК в Москве будут работать до двух часов ночи в ночь на Рождество. Поезда "Аэроэкспресса" будут двигаться в обычном режиме.

Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале рассказал, как будут функционировать московское метро, а также МЦК и МЦД в ночь на Рождество.

В ведомстве отметили, что в ночь с 6 на 7 января все станции метро и МЦК будут работать до 02:00 ночи, а станции Московских центральных диаметров – до 03:00 ночи.

Что касается, "Аэроэкспрессов", то поезда будут двигаться в обычном режиме. Кроме того, до 03:30 будут работать 149 маршрутов наземного транспорта.

В департаменте добавили, что в обычном режиме будут действовать по Москве 18 ночных маршрутов.