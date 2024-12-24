Вестник Кавказа

Как будет работать метро Москвы в ночь на Рождество?

Как будет работать метро Москвы в ночь на Рождество?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Метро и МЦК в Москве будут работать до двух часов ночи в ночь на Рождество. Поезда "Аэроэкспресса" будут двигаться в обычном режиме.

Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале рассказал, как будут функционировать московское метро, а также МЦК и МЦД в ночь на Рождество.

В ведомстве отметили, что в ночь с 6 на 7 января все станции метро и МЦК будут работать до 02:00 ночи, а станции Московских центральных диаметров – до 03:00 ночи.

Что касается, "Аэроэкспрессов", то поезда будут двигаться в обычном режиме. Кроме того, до 03:30 будут работать 149 маршрутов наземного транспорта.

В департаменте добавили, что в обычном режиме будут действовать по Москве 18 ночных маршрутов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1225 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев поздравил православных с Рождеством Христовым

Ильхам Алиев поздравил православных с Рождеством Христовым

Армянское Рождество 2025: как празднуют Сурб Цнунд в Армении

Армянское Рождество 2025: как празднуют Сурб Цнунд в Армении

Открытки с Рождеством Христовым 2025: когда и как празднуют, поздравления

Открытки с Рождеством Христовым 2025: когда и как празднуют, поздравления

Транспорт в Тбилиси станет бесплатным до 3 утра на Новый год и Рождество

Транспорт в Тбилиси станет бесплатным до 3 утра на Новый год и Рождество

Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Как пережить Новый год, не навредив здоровью?

Как пережить Новый год, не навредив здоровью?

Николай Чудотворец: жизнь, смерть, мощи и обнаружение могилы

Николай Чудотворец: жизнь, смерть, мощи и обнаружение могилы

25 декабря: день Спиридона Чудотворца и Спиридона Солнцеворота

25 декабря: день Спиридона Чудотворца и Спиридона Солнцеворота

Абхазия зимой - названы лучшие достопримечательности

Абхазия зимой - названы лучшие достопримечательности

Открытки с католическим Рождеством 2024: когда празднуют и как поздравляют?

Открытки с католическим Рождеством 2024: когда празднуют и как поздравляют?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы