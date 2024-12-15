Постоянные прорывы на водопроводе в Ингушетии привели к заведению дела

Против коммунальщиков в Ингушетии возбудили уголовное дело по статье о халатности. Жители Карабулака не получали воду в полном объеме.

В отношении ингушских коммунальщиков, которые отвечали за подачу воды в город Карабулак, возбудили уголовное дело, пишет пресс-служба СУ СКР по региону.

Жители города жаловались, что вода из-за постоянных аварий и утечек на водопроводе "Сунжа-Малгобек" поступала в дома не в полном объеме.

Следствие считает, что виновниками стали руководители местного оператора по водоснабжению и водоотведению, которые провели плохую работу.

Отмечается, что уголовное дело заведено по статье о халатности, в настоящее время ведется расследование.