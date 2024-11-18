Власти Ингушетии назвали фейком данные о заражении воды из-под крана

Руководство Ингушетии опровергло информации о плохом качестве водопроводной воды. Власти призвали жителей республики не паниковать.

Появившаяся в социальных сетях информация о заражении водопроводной воды в Ингушетии не соответствует действительности. Об этом рассказали в центре управления республикой.

"В мессенджерах среди жителей республики распространяются сообщения о заражении водопроводной воды. Эта информация не соответствует действительности и является фейком"

– пресс-служба ЦУР

В центре обратились к гражданам с призывом не подвергаться панике и не заниматься распространением непроверенных данных.

В пресс-службе отметили, что за качеством воды следит региональный центр гигиены и эпидемиологии, который каждый месяц проводит лабораторные исследования.