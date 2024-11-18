Вестник Кавказа

Власти Ингушетии назвали фейком данные о заражении воды из-под крана

Власти Ингушетии назвали фейком данные о заражении воды из-под крана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Ингушетии опровергло информации о плохом качестве водопроводной воды. Власти призвали жителей республики не паниковать.

Появившаяся в социальных сетях информация о заражении водопроводной воды в Ингушетии не соответствует действительности. Об этом рассказали в центре управления республикой.

"В мессенджерах среди жителей республики распространяются сообщения о заражении водопроводной воды. Эта информация не соответствует действительности и является фейком"

– пресс-служба ЦУР

В центре обратились к гражданам с призывом не подвергаться панике и не заниматься распространением непроверенных данных.

В пресс-службе отметили, что за качеством воды следит региональный центр гигиены и эпидемиологии, который каждый месяц проводит лабораторные исследования.

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