Вестник Кавказа

Экс-министра Ингушетии приговорили к тюрьме и сразу освободили

Дымящая труда за забором
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии завершилось повторное слушание уголовного дела в отношении бывшего главы Минстроя Ингушетии Мустафы Буружева. Экс-чиновник был приговорен к заключению и сразу освобожден.

Приговор по громкому уголовному делу о коррупции вынес Терский райсуд в КБР, рассказали в его пресс-службе.

Подсудимым был бывший министр строительства Ингушетии. В отношении Мустафы Буружева расследовалось дело о превышении полномочий, в результате чего государству был нанесен ущерб на несколько сотен миллионов рублей.

В итоге суд приговорил бывшего представителя власти к более чем 2 годам 9 месяцам лишения свободы, которые он должен был отбывать в колонии общего режима. Однако в этот срок вошло время, в течение которого Буружев находился под стражей, а также позже под домашним арестом. Оба периода полностью "закрыли" срок заключения, к которому был приговорен экс-министр. Поэтому суд разрешил Буружеву не отбывать это наказание, передает "Интерфакс".

Кроме того, в течение года осужденный не сможет работать госслужащим.

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