Мужчину заподозрили в пособничестве террористам в Ингушетии

Житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела о пособничестве терроризму. Его подозревают в предоставлении транспортного средства бандгруппе.

В Ингушетии завели уголовное дело на местного жителя, который подозревается в пособничестве террористами. Об этом поведали 10 декабря в СУ СКР по региону.

"По версии следствия, в апреле 2023 года подозреваемый добровольно оказывал содействие членам незаконного вооруженного формирования – обособленной ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ, предоставляя им личный автотранспорт для перевозки по республике"

– пресс-служба СУСК

В ведомстве отметили, что своими действиями мужчина помог бандгруппе продолжить свою деятельность в республике.

Ему вменяют статьи о пособничестве террористической организации и участникам вооруженного формирования.