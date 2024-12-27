Свет вернулся в дома жителей Апшеронска

Энергоснабжение в краснодарском Апшеронске восстановлено. Специалисты отрабатывают отдельные заявки потребителей. По факту массового отключения начата проверка.
В городе Апшеронске Краснодарского края восстановлено электроснабжение, сообщает пресс-служба оперативного штаба региона со ссылкой на компанию "Россети Кубань".
Отмечается, что специалисты в настоящее время отрабатывают отдельные заявки потребителей в предгорных поселках муниципалитета.
Ранее авария на подстанции лишила света жителей Апшеронска и двух сельских поселений. Без электричества остались порядка 55 тыс человек. Начата проверка.